Publicis : décroche de -8%, sous les 23,6E

(CercleFinance.com) - Publicis décroche de -8%, sous les 24,4E (plancher du 21 avril) et confirme le signal baissier en terminant proche des 23,5E: le prochain support pourrait se situer vers 22,2E, son plancher de clôture du 19 mars ou 21,8E du 17 mars (zone des 22E).

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris -7.71%