Publicis: décide l'arrêt de ses activités en Russie

(CercleFinance.com) - Publicis annonce l'arrêt immédiat de ses activités et investissements en Russie avec la cession du contrôle de ses agences au management local.



Publicis Groupe transfère ainsi le contrôle de ses opérations à Sergey Koptev, Président fondateur de Publicis en Russie, avec l'engagement contractuel d'assurer un avenir à ses collaborateurs dans le pays.



' Nous avons pris des mesures fortes pour répondre à la gravité de la situation en prenant le temps nécessaire pour trouver une solution qui respecte et assure un avenir à nos 1200 collaborateurs ', déclare Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe.





