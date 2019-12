Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : déborde le palier des 41E Cercle Finance • 24/12/2019 à 11:44









(CercleFinance.com) - Publicis déborde le palier des 41E et s'avance vers 42,7E: le titre est sur le point de combler le 'gap' ouvert sous 41,85E le 11 octobre. Cette zone de cours est d'autant plus cruciale qu'elle coïncide avec le plancher des 51,5E de la mi-août.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +1.02%