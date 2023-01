Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: dans le vert, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 16:55









(CercleFinance.com) - Publicis progresse de près de 1% à Paris, alors qu'UBS réaffirme aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur le titre, tout en relevant son objectif de cours de 68 à 71 euros, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 16% pour l'action du groupe français de communication.



'Malgré les vents contraires macroéconomiques, Publicis constitue notre valeur cyclique préférée pour 2023', affirme le broker dans le résumé de sa note, ajoutant que les activités Sapient, Epsilon, performance et retail media 'fournissent des leviers de croissance'.







Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.04%