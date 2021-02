Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : dans le rouge avec une dégradation d'analyste Cercle Finance • 09/02/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Publicis recule de près de 2% sur fond d'une dégradation de recommandation chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' au vu d'un potentiel de hausse qui lui semble dorénavant plus limité, par rapport à un objectif de cours inchangé à 51 euros. 'Il nous semble trop tôt pour appliquer des hypothèses de croissance plus forte qui justifierait un relèvement de notre objectif de cours', explique l'analyste, qui affiche dorénavant une préférence pour son pair WPP, recommandé à 'surperformance'.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris -1.20%