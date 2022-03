Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Publicis: création d'une joint-venture avec Orange information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 14:04

(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement de Voilà, une joint-venture au service de la digitalisation des événements créée avec Publicis.



Les deux partenaires ont joint leurs expériences respectives afin de proposer, via cette structure, une plateforme cloud de production d'événements hybrides, personnalisable et accessible en mode SaaS (Software as a Service).



' Suite aux bouleversements de ces dernières années, nous partageons la même envie de continuer à partager et vivre ensemble de grands moments', explique Stéphane Richard, Président Directeur Général d'Orange.



'Ce sera possible grâce à Voilà, qui repose sur la maîtrise des solutions technologiques d'aujourd'hui et de demain ainsi qu'un savoir-faire de premier plan en matière de communication événementielle ', a-t-il ajouté.