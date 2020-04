Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : baisse organique de 3% du revenu trimestriel Cercle Finance • 14/04/2020 à 07:17









(CercleFinance.com) - Publicis publie un revenu net du premier trimestre 2020 de 2.481 millions d'euros, en croissance brute de 17,1% et en baisse organique de 2,9%, 'performance encourageante due en partie à la performance des Etats-Unis et malgré les premières retombées du Covid-19'. En termes de new business, il indique avoir 'remporté une série de nouveaux contrats dans le monde, malgré les confinements, grâce à des compétitions organisées principalement par visio-conference, comme le budget créatif mondial d'Enel en Italie par exemple'. Face à la récession à venir et pour préserver le bilan, Publicis fait part d'un plan d'économies de coûts de 500 millions d'euros, d'une réduction proposée du dividende de 50% à 1,15 euro par action, versé en septembre, et d'une baisse de rémunérations de dirigeants.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +2.87%