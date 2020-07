Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : baisse de 11,6% du BNPA courant au 1er semestre Cercle Finance • 23/07/2020 à 08:25









(CercleFinance.com) - Publicis dévoile au titre de son premier semestre 2020 un BNPA courant dilué en baisse de 11,6% à 1,75 euro et un taux de marge opérationnelle en recul de 110 points de base à 13%, pour un revenu net en hausse de 9,7% à 4.774 millions d'euros. Toutefois, hors effets de changes et des acquisitions (nettes de cessions), la majeure partie étant liée à l'acquisition d'Epsilon, le revenu net du groupe de communication s'est contracté de 8% par rapport aux six premiers mois de 2019. S'il juge 'difficile la communication d'une prévision spécifique pour le second semestre 2020', Publicis estime que son taux de marge opérationnelle 'sera supérieur à celui du premier semestre, tout en prenant en compte l'impact défavorable de certains facteurs'.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +14.98%