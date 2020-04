Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis avance à ce lundi la publication de son chiffre d'affaires du T1 - porte-parole Reuters • 13/04/2020 à 11:25









PARIS, 13 avril (Reuters) - Le groupe Publicis PUBP.PA va publier ce lundi ses revenus au premier trimestre, soit dix jours avant la date initialement prévue du 23 avril, a-t-on appris auprès d'une porte-parole du groupe qui n'a fait aucun autre commentaire. Le numéro trois mondial de la publicité a annoncé le 27 mars dernier qu'il ne fournirait aucune prévision financière jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie de coronavirus. (Matthieu Rosemain et Matthias Blamont version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +2.87%