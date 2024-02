Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis: année 2023 record, confiance affichée pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Publicis a fait état jeudi de sa confiance pour l'exercice 2024 après avoir enregistré une nouvelle année 'record' sur tous ses indicateurs en 2023.



Le groupe de publicité et de communications s'est donné comme objectif de délivrer cette année une performance supérieure à celle du marché, en dépit des incertitudes macroéconomiques du moment.



Il prévoit ainsi une croissance organique comprise entre 4% et 5% pour un taux de marge opérationnelle de 18%, avec un flux de trésorerie disponible (free-cash-flow) prévu entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros.



Sur l'exercice écoulé, l'entreprise dit avoir généré une croissance organique de 6,3% à la faveur d'une fin d'année 'au-delà des attentes', marquée par une croissance interne de 5,7% au quatrième trimestre.



'Dans un contexte macro-économique particulièrement difficile, et après six ans de transformation, Publicis s'est clairement démarqué en 2023', s'est félicité Arthur Sadoun, le président du directoire.



Le dirigeant souligne que la société a largement surpassé les autres groupes de communication et affiché une croissance deux fois plus rapide que les principaux cabinets de conseil dans le digital.



Le taux de marge ressort ainsi à 18% sur l'exercice, stable par rapport à 2022, pour un free cash-flow ajusté de 1,7 milliard d'euros.



Le bénéfice net part du groupe ressort à 1,31 milliard d'euros en 2023, en hausse de 7,4% par rapport à 1,22 milliard en 2022.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent des 'résultats 2023 'en ligne' et des prévisions de croissance pour 2024 'très encourageantes'.



Le groupe prévoit le versement d'un dividende total de près de 900 millions d'euros en numéraire, soit 3,40 euros par action, ainsi qu'un programme de rachat d'actions estimé à environ 200 millions d'euros.



Une enveloppe comprise entre 700 et 800 millions d'euros sera par ailleurs allouée à sa politique d'acquisitions 'ciblées'.



Suite à ces annonces, le titre subissait quelques prises de bénéfices limitées jeudi matin (-0,9%) en Bourse de Paris après s'être envolé de quasiment 34% depuis le mois de novembre dernier.





