Publicis : amorce de rounding-top sous 98,6E

(CercleFinance.com) - Publicis valide l'amorce d'un scénario de consolidation en rounding-top sous 98,6E : la cassure des 96E induit un risque de reflux jusque sur le 'gap' des clôture des 88,76E du 24 janvier... puis 84E (50% de retracement de la récente hausse 69,5/98,6E).





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris -2.30%