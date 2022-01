Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: acquisition de Tremend en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce l'acquisition de l'entreprise technologique Tremend en Roumanie, société comptant plus de 60 millions d'utilisateurs finaux pour ses logiciels, une opération qui reste soumise aux approbations règlementaires d'autorités de la concurrence.



Basée à Bucarest, Tremend couvre un grand nombre de secteurs avec des entreprises comme Carrefour, ING ou Orange. Il s'appuie sur une forte expertise développée au cours des 16 dernières années et compte aujourd'hui plus de 650 ingénieurs et développeurs.



'L'intégration de Tremend à Publicis Sapient est une étape importante dans l'expansion de notre modèle de distribution à l'échelle mondiale. Nous prévoyons d'augmenter rapidement les effectifs pour atteindre 2500 employés d'ici 2025', explique Nigel Vaz, CEO de Publicis Sapient.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris -0.33%