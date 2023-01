Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: achète Yieldify, société de technologie marketing information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 14:29









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe a annoncé hier l'acquisition de Yieldify, une société de technologie marketing basée à Londres.



Fondée en 2013, la plate-forme et le service de Yieldify permettent aux entreprises de mieux personnaliser les expériences des sites Web des consommateurs, en fournissant ' le bon message/expérience au bon moment en fonction du profil du consommateur et de l'étape de son parcours d'achat '.



Publicis précise que Yieldify fera partie d'Epsilon (alliance dite 'unique' de compétences data, technologiques et marketing lancée par Publicis en octobre 2019), et que ses offres de personnalisation sur site, d'optimisation de la conversion et de parcours client viendront compléter Epsilon PeopleCloud pour étendre la présence d'Epsilon sur le marché intermédiaire.







