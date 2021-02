Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : achat d'Octopus Group, agence de marketing B2B Cercle Finance • 16/02/2021 à 15:55









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe UK annonce l'acquisition d'Octopus Group, une agence spécialisée en marketing B2B. Sous l'effet de la pandémie, le marché B2B connaît une transformation massive, les clients opérant traditionnellement en B2C recherchant des moyens alternatifs de protéger leurs revenus et d'atteindre de nouveaux publics. Cette tendance, combinée à un pic massif de demande de ventes en ligne, signifie que les marques recherchent des approches et des partenaires plus créatifs et innovants, fait savoir le communiqué de Publicis. 'Nous cherchons depuis un certain temps à acquérir le bon partenaire B2B pour renforcer nos compétences dans ce domaine', indique Annette King, directrice générale de Publicis Group UK, qui voit dans l'intégration d'Octopus Group 'une excellente opportunité pour la croissance des clients et des agences'.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +0.19%