Publicis: accord de règlement sur Rosetta aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Publicis annonce qu'un accord a été conclu entre les procureurs généraux des États-Unis concernant le travail réalisé par l'ancienne agence de publicité Rosetta pour le compte de fabricants d'opioïdes, clôturant ainsi trois années de discussions.



En tant qu'ancien propriétaire de Rosetta, agence fermée depuis dix ans, Publicis Health souligne que 'les procureurs généraux ont reconnu la bonne foi et l'attitude responsable et citoyenne de Publicis Health lors de la conclusion de cet accord'.



Cet accord se conclut par un paiement net de 148 millions d'euros par le groupe français de communication, pris en compte dans ses comptes 2023. Cette charge non récurrente n'aura pas d'impact sur ses objectifs financiers 2023.





