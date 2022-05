Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: a adopté l'ensemble des 31 résolutions information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 10:48









(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale Mixte de Publicis Groupe s'est tenue hier sous la Présidence de Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance.



Réunissant un quorum de 76%, les actionnaires ont adopté l'ensemble des 31 résolutions. Parmi ces résolutions, il y avait le renouvellement du mandat de Madame Élisabeth Badinter en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre ans, la nomination de Monsieur Tidjane Thiam en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre ans, les rémunérations pour 2021 et les politiques de rémunération pour 2022 des mandataires sociaux et le versement d'un dividende de 2,40 euros par action, en progression de 20 % par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2020.



Le détachement du dividende interviendra le 4 juillet 2022 et le dividende sera mis en paiement le 6 juillet 2022.



A l'issue de cette Assemblée, le Conseil de surveillance reste composé de 13 membres dont 45% de femmes et deux membres représentant les salariés. Le Conseil demeure très largement composé de membres indépendants.





