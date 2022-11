Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : à 2 doigts d'un re-test des 66,7E information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 13:53









(CercleFinance.com) - Publicis (63,6E) vient de reprendre +50% par rapport au 5 juillet, +30% depuis le 1er octobre et se trouve à 2 doigts d'un re-test du record historique des 66,7E du 10 février dernier.

Le titre se comporte comme si aucune récession ni baisse des budgets publicitaires n'était à craindre en 2023.

L'analyse technique ne discerne aucun renversement de tendance, le 'bull market' reste bien installé, sauf rechute sous 61,5E.





