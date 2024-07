Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis : +8% vers 105,5E, le zénith des 108E en vue information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Les investisseurs saluent les résultats de Publicis qui s'envole de +8% vers 105,5E et soulève la résistance des 104,5E du 3 et 26 juin.

Le prochain objectif devient le retracement du zénith annuel et historique des 108,1E du 10 mai dernier.





