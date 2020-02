Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : +6% à 42,5E, les 43,4E en vue Cercle Finance • 06/02/2020 à 10:29









(CercleFinance.com) - C'est l'heure de la revanche pour les valeurs délaissées en 2019: Renault reprend +5% et Publicis +6% à 42,5E. Le titre vient de reprendre appui sur le palier des 40E (il n'a même pas eu l'impulsion d'aller tester le gros support des 39E) et se dirige vers un re-test imminent de la résistance des 43,4E du 14 janvier.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +3.34%