Publications en demi-teinte et inquiétudes sur Evergrande alourdissent les Bourses européennes

En revanche, les données communiquées par Eurofins (-7,13%), Rexel (-9,36%) et Technip Energies (-6,17%) ont été fraîchement accueillies.

Au chapitre des valeurs, Carrefour (+1,70%) et Hermes (+1,41%) ont figuré aux avant-postes du CAC 40, dans le sillage de leur point d'activité du troisième trimestre. Hors CAC, ce sont Soitec (+7,97%) et Atos (+1,63%) qui ont reçu les faveurs des investisseurs.

Il s'agit des inscriptions hebdomadaires au chômage (290 000 contre 300 000 attendues par le consensus) et des ventes de logements anciens de septembre (6,29 millions contre 6,05 millions escompté).

Dans ce contexte peu guilleret, les indices sont cependant parvenus à se redresser quelque peu dans l'après-midi. Les deux indicateurs les plus importants du jour ont en effet surpris favorablement.

Une tendance morose s'est installée dès le début de la journée sur les places du Vieux Continent, suite à un nouveau rebondissement sur le dossier Evergrande. Le géant chinois de l'immobilier, lourdement endetté, a échoué à céder pour 2,2 milliards d'euros d'actifs, faisant redouter un possible défaut de paiement ainsi qu'un effet domino déplaisant.

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge ce jeudi, dans un contexte de regain d’inquiétudes sur le dossier Evergrande et de publications trimestrielles mitigées. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,29% à 6 686,17 points et l’EuroStoxx 50 a abandonné 0,27% à 4 160,82 points. La tendance est encore en balance à Wall Street, en fin d’après-midi : si le Dow Jones recule de 0,39%, le Nasdaq Composite s’adjuge 0,19%.

