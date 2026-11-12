Publication contrastée pour QinetiQ qui se sépare de ses activités aux USA

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, le groupe britannique de défense a annoncé la cession de ses activités américaines à Serco pour 292 millions de dollars. Les marchés ne sont pas convaincus : le titre cède 3% à Londres, autour de 507 pence.

QinetiQ a dévoilé ce matin un bénéfice ajusté avant impôts de 114 millions de livres sterling (MGBP) au titre du premier semestre de son exercice 2027, en hausse de 11% sur un an, faisant ressortir un BPA ajusté de 16,8 pence ( 18%).

En données publiées, en revanche, le groupe accuse une perte avant impôts de 87 MGBP, contre un bénéfice de 57 MGBP un an auparavant, notamment en raison d'une charge de dépréciation sans effet sur la trésorerie d'environ 175 MGBP liée à ses activités américaines. Le BPA ressort alors à -21,6 pence, contre 7,1 pence un an plus tôt.

De son côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 3%, à 923 MGBP, tandis que le bénéfice opérationnel ajusté a progressé de 14%, à 110 MGBP.

Le groupe ajoute que ses prises de commandes ont augmenté de 9%, à 771 MGBP, tandis que le carnet de commandes financées a reculé de 5%, à 4,124 MdsGBP.

"Nous avons enregistré des résultats solides au premier semestre, en améliorant notre rentabilité grâce à la qualité de notre exécution et à nos gains d'efficacité", a soutenu Steve Wadey, directeur général de QinetiQ.

Se recentrer sur les marchés stratégiques

Parallèlement à cette publication, QinetiQ a annoncé un accord pour céder sa filiale américaine QinetiQ Inc. à Serco pour 292 MUSD. Cette opération, qui fait suite à une revue stratégique engagée en mai 2026, doit permettre au groupe de se recentrer sur ses principaux marchés, notamment le Royaume-Uni, les pays européens de l'OTAN et ses principaux alliés.

Au cours du semestre clos le 30 septembre 2026, les activités américaines ont généré un chiffre d'affaires de 172 MUSD et un bénéfice opérationnel ajusté de 13 MUSD. Leur cession, soumise aux autorisations réglementaires habituelles, devrait être finalisée au premier trimestre 2027.

QinetiQ prévoit de redistribuer 200 MGBP du produit de cette vente aux actionnaires, au moyen de rachats d'actions supplémentaires de 100 MGBP par an sur les exercices 2028 et 2029. Le groupe entend également renforcer ses investissements dans les technologies numériques, l'intelligence artificielle et ses infrastructures. Il maintient par ailleurs son programme de rachats d'actions de 100 MGBP pour l'exercice 2027, tandis que le dividende intérimaire a été relevé de 33%, à 4 pence par action.

Pour l'ensemble de l'exercice 2027, QinetiQ confirme ses prévisions, établies sur son périmètre de reporting actuel, incluant les activités américaines. Le groupe table sur une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, une marge opérationnelle ajustée de 11% à 11,5% et une progression du bénéfice par action ajusté de 8% à 10%. Il vise également un taux de conversion de trésorerie supérieur à 90% et plus de 550 MGBP de flux de trésorerie disponible cumulés sur la période 2027-2029.

Jefferies salue les résultats, mais pointe une valorisation de Serco décevante

A la suite de cette publication, Jefferies confirme son conseil "conserver" sur le titre QinetiQ, avec un objectif de cours inchangé de 555 pence.

Le broker estime que la cession des activités américaines à Serco permettra au groupe de se recentrer sur son marché britannique.

Le bureau d'études souligne toutefois que le prix de cession (environ 220 MGBP) reste inférieur à sa valorisation de 290 MGBP. Il considère néanmoins que l'opération améliorera la qualité des activités restantes de Global Solutions.

Jefferies juge par ailleurs encourageants les résultats semestriels, avec un résultat opérationnel ajusté supérieur de 8% à ses attentes. L'analyste souligne cependant que les investissements seront davantage concentrés sur le second semestre, ce qui explique le maintien des prévisions annuelles malgré cette bonne performance.

Enfin, le courtier relève une progression satisfaisante des commandes de 9%, tout en signalant la persistance de perturbations dans la division EMEA Services.