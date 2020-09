PSB INDUSTRIES va céder son pôle plasturgie Santé & Industrie

(AOF) - PSB Industries est entré en négociations exclusives avec le groupe Clayens NP en vue de la cession de son pôle plasturgie Santé & Industrie (Plastibell), à l'exception d'un site américain et d'un site français. Le périmètre concerné a réalisé un chiffre d'affaires mondial de l'ordre de 60 millions d'euros en 2019, et un résultat opérationnel (EBIT) négatif de - 0,9 million. Fort de 5 sites industriels en France, au Mexique et en Pologne, et d'un centre R&D en France, il emploie près de 700 collaborateurs.

L'opération envisagée constituerait une nouvelle étape stratégique majeure dans le redéploiement et le renforcement de PSB Industries autour de l'activité Luxe & Beauté entamée en 2017.

Ce projet permettrait aux activités cédées d'accélérer leur développement et de bénéficier de savoir-faire complémentaires au sein d'un groupe industriel international réputé et dynamique.

Le groupe Clayens NP (ex Sintex NP) a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 279 millions d'euros.

Il emploie 2700 personnes sur 17 sites industriels en France, Allemagne, Hongrie, Pologne, Slovaquie, Maroc et Tunisie. Il est détenu depuis octobre 2019 par un pool d'investisseurs français, mené par Siparex, et son management.

L'opération sera présentée pour consultation aux instances représentatives du personnel concernées. Cette acquisition serait structurée avec une partie payée en numéraire et une partie réglée en titres, permettant à PSB Industries de rester partenaire, tout en disposant de moyens additionnels au service du développement mondial de l'activité Luxe et Beauté.

