PSB Industries : recul de 3,5% du CA en 2019

(CercleFinance.com) - PSB Industries annonce avoir réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 266 millions d'euros, en retrait de 3,5% en données totales et de 4,6% à taux de change et périmètre constants, 'confirmant la forte volatilité de la demande sur ses principaux marchés'. Texen, la marque luxe et beauté du groupe, a réalisé un chiffre d'affaires de 183 millions, en léger repli de 1,5% (-2,2% en organique), tandis que Plastibell, sa marque santé et industrie, a enregistré un chiffre d'affaires de 84 millions, en retrait de 7,2% (-9,1% en organique).

Valeurs associées PSB INDUSTRIES Euronext Paris -2.27%