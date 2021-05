Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSB Industries : près de 286.000 actions apportées à l'OPAS Cercle Finance • 31/05/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Banque Degroof Petercam France a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions PSB Industries, soit du 13 au 28 mai inclus, la société Alpha 20 a acquis 285.831 actions sur le marché au prix unitaire de 30 euros. Par conséquent, le concert composé des familles Entremont et Rosnoblet, l'Union Chimique et Alpha 20 détient 92,01% du capital et au moins 94,77% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions PSB Industries est maintenue jusqu'à nouvel avis.

