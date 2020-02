Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSB Industries : négocie l'acquisition de Qualipac Cercle Finance • 05/02/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - Le groupe PSB Industries annonce ce mercredi être entré en négociations exclusives avec le groupe familial Pochet, en vue de l'acquisition de son pôle d'emballage plasturgie et métal Qualipac. Qualipac a réalisé un chiffre d'affaires mondial de l'ordre de 239 millions d'euros en 2019 et emploie plus de 2.300 personnes. 'Cette opération envisagée constitue une étape stratégique majeure dans le développement et le renforcement du pôle Luxe & Beauté de PSB Industries. L'opération sera présentée pour consultation aux instances représentatives du personnel concernées, puis soumise à l'autorisation par les autorités de concurrence compétentes. Cette acquisition serait financée grâce à la trésorerie disponible de PSB Industries et à l'utilisation de lignes de crédits', précise PSB Industries. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

Valeurs associées PSB INDUSTRIES Euronext Paris 0.00%