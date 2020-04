Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSB Industries : fin des négociations pour Qualipac Cercle Finance • 20/04/2020 à 09:08









(CercleFinance.com) - PSB Industries annonce la fin des négociations exclusives avec le Groupe Pochet en vue de l'acquisition de son pôle plasturgie et métal Qualipac, négociations que le groupe industriel avait annoncé au début du mois de février. 'Les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 ont sensiblement modifié les conditions et les perspectives initialement envisagées pour la reprise de Qualipac et n'ont pas permis de trouver un nouvel accord', explique-t-il.

Valeurs associées PSB INDUSTRIES Euronext Paris +4.39%