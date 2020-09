Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSB Industries : en négociations pour céder Plastibell Cercle Finance • 11/09/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - PSB Industries annonce être entré en négociations exclusives avec le groupe Clayens NP en vue de la cession de son pôle plasturgie santé et industrie (Plastibell), à l'exception d'un site américain et d'un site français. Le périmètre concerné (cinq sites industriels en France, au Mexique et en Pologne, un centre R&D en France, près de 700 collaborateurs) a réalisé un chiffre d'affaires mondial de l'ordre de 60 millions d'euros en 2019, et un résultat opérationnel négatif de -0,9 million. L'opération serait structurée avec une partie payée en numéraire et une partie réglée en titres, permettant à PSB Industries de rester partenaire, tout en disposant de moyens additionnels au service du développement mondial de l'activité luxe et beauté.

Valeurs associées PSB INDUSTRIES Euronext Paris +6.25%