PSB Industries : confirmation de la cession de Plastibell

(CercleFinance.com) - PSB Industries confirme la cession de son pôle Santé & Industrie (Plastibell), à l'exclusion d'un site dédié à la santé en Normandie et du site américain polyvalent de Boston, à Clayens NP avec lequel il était en négociations exclusives depuis le 11 septembre 2020. Le périmètre concerné est composé de cinq sites industriels en France, au Mexique, en Pologne, et d'un centre R&D en France. Il représente un chiffre d'affaires mondial d'environ 60 millions d'euros en 2019 et emploie près de 700 collaborateurs. Cette cession est rémunérée pour partie en numéraire (réduction de la dette financière nette de PSB Industries de 14 millions d'euros) et pour partie en titres avec une entrée à hauteur de près de 9% au capital de Xtech Invest (holding de contrôle de Clayens-NP).

Valeurs associées PSB INDUSTRIES Euronext Paris +4.24%