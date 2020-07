PSB INDUSTRIES : activité semestrielle en repli de 29%

(AOF) - PSB Industries abandonne 0,28% à 18,10 euros dans des volumes limités liés à la faiblesse de son flottant. Au premier semestre, le spécialiste de l'emballage a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, en retrait de 29 % à taux de change et périmètre constants, lourdement impacté par le gel progressif des activités sur l'ensemble des zones d'implantation du groupe (Asie - Europe - Amériques).

Dans son communiqué, le groupe indique qu'après un début d'année marqué au trimestre par une volatilité accrue de la demande sur ses grands marchés (cosmétique, aéronautique, santé, automobile), il a fait face au deuxième trimestre à une crise de la demande sans précédent, entraînant des variations d'activité exceptionnelles de l'ordre de - 40 % au mois d'avril, de - 70 % au mois de mai et de - 30 % au mois de juin, et ce de manière homogène sur l'ensemble de ses géographies.

PSB Industries a mis en place au cours du premier semestre 2020 de nombreuses initiatives en France et à l'étranger afin d'abaisser son point mort et de préserver sa marge de manœuvre financière.

Le groupe prévient cependant que les résultats qui seront publiés le 29 juillet seront significativement affectés par la baisse d'activité du premier semestre.

Pour autant assure-t-il, la discipline financière mise en place dès le début de la crise devrait lui permettre de présenter une situation de trésorerie qui attestera de la solidité de sa structure financière, et permettra de confirmer sa feuille de route et sa capacité d'investissement tant en croissance externe qu'interne.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens de consommation

Dans un environnement réglementaire de plus en plus étoffé, les groupes communiquent davantage sur leurs actions, notamment l'allégement des emballages. Nivea s'est fixé pour objectif d'intégrer 25% de contenants recyclés dans ses gammes vendues en Europe d'ici à 2025.

Beaucoup de marques proposent désormais des écorecharges. Ces sachets souples sont fabriqués à partir d'un film beaucoup plus fin qu'une paroi de flacon. En moyenne, un sachet de ce type permet d'économiser entre 70 et 80 % de plastique par rapport à un flacon. Toutefois cette recharge n'est pas recyclée, tout comme les tubes et les packagings de maquillage.

Les marques contribuent également au développement de nouvelles technologies de recyclage. Ainsi, L'Oréal a participé à l'augmentation de capital réalisé par Carbios, société française qui développe des procédés enzymatiques pour la biodégradation et le biorecyclage des plastiques. L'Occitane a, elle, conclu un partenariat avec Loop Industries, qui a développé un procédé breveté de recyclage chimique des plastiques.