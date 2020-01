PSB: chiffre d'affaire annuel en baisse de 4,6% en organique

(AOF) - PSB Industries a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 266 millions d'euros, en baisse de 4,6 % à taux de change et périmètre constants par rapport à l'exercice précédent. L'activité intègre un effet de change positif de +3,4 millions d'euros, en raison principalement de la valorisation du dollar américain et du peso mexicain. Une décroissance commerciale que l'industriel explique par un contexte de volatilité accrue sur ses grands marchés porteurs: en effet, l'activité Luxe & Beauté est en repli de 2,2%, et l'activité Santé & Industrie recule de 9,1%, à change et périmètre constants.