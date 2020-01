PSA-Vincent Cobee remplace Linda Jackson à la tête de Citroën

PARIS, 15 janvier (Reuters) - Vincent Cobee, actuellement directeur adjoint de Citroën, succédera à Linda Jackson en tant que directeur général de la marque Citroën et membre du comité exécutif global, a annoncé mercredi le groupe PSA PEUP.PA . Ex-dirigeant de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Vincent Cobee a rejoint le groupe PSA l'an dernier. Linda Jackson dirigeait la deuxième marque de PSA depuis 2014 et on lui attribue la transformation stylistique de la marque aux chevrons. "À compter du 15 janvier 2020, Linda Jackson dirigera une étude visant à clarifier et à affirmer la différenciation des marques au sein d'un portefeuille de marques", dit PSA dans un communiqué. Béatrice Foucher va pour sa part succéder à Yves Bonnefont en tant que directrice générale de la marque DS. Ce dernier a été désigné pour diriger "une étude sur le potentiel de synergies au sein d'un portefeuille de marques". (Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey)