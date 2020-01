PSA-Ventes en baisse en 2019, l'Europe en recul, effondrement en Chine

PARIS, 16 janvier (Reuters) - PSA PEUP.PA fait état jeudi d'un recul de 10% de ses ventes mondiales en volume en 2019, tirées vers le bas par une réduction de moitié en Chine et Asie du Sud-Est et une baisse en Europe. Le groupe automobile français, qui restait sur cinq années consécutives de hausse de ses ventes, affiche pour l'année 2019 un chiffre mondial de 3,49 millions de véhicules vendus, en baisse de 10,0%. Le recul est particulièrement marqué en Chine et Asie du Sud, où ses ventes s'effondrent de 55,4% à 117.084 véhicules vendus. En Europe, son marché historique, PSA a vendu 2,5% de véhicules de moins qu'en 2018, à 3,03 millions. Le groupe souligne cependant qu'il est parvenu à maintenir sa position avec une part de marché à 16,8% sur un marché en légère hausse (+1,3 %). (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)