PSA : une option 'connectée' pour son assurance auto

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce mardi proposer une assurance automobile connectée, sous la forme d'une option proposée lors de l'achat d'un véhicule. 'Cette option du contrat PSA Assurance récompense l'assuré de sa conduite responsable et lui fait bénéficier, dès la souscription, d'une réduction sur sa prime par rapport au contrat classique. Un score de conduite personnalisé est calculé. Il influe directement sur la prime d'assurance avec une réduction globale pouvant aller jusqu'à 25% dès la deuxième année. Le score est restitué mensuellement à l'assuré, avec des conseils adaptés pour l'aider à améliorer sa conduite et ainsi maximiser sa remise', explique le groupe. Proposée aux clients français de véhicules éligibles neufs et d'occasion des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles, l'offre d'assurance distribuée par PSA Finance France a déjà convaincu 86.000 clients, dont 12.000 ont opté pour l'option assurance connectée.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +2.29%