PSA : nouvelles solutions digitales pour l'activité Retail

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce jour que sa branche Retail développe un portefeuille de nouvelles solutions digitales, 'permettant d'offrir des alternatives au parcours physique traditionnel'. Ainsi, le groupe propose la présentation des véhicules par vidéo, l'estimation à distance de la valeur du véhicule à reprendre, la visioconférence avec un conseiller commercial, la réservation en ligne et la livraison à domicile.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +0.59%