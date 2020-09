Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA : nette hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 10/09/2020 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le titre PSA avance ce jeudi de +4%, porté par Bank of America qui en reprend la couverture avec un conseil à l'achat et un objectif de cours de 23 E. Le bureau d'analyses estime qu'il s'agit de la ' meilleure histoire de valorisation dans le secteur automobiles européennes '. L'analyste estime que le titre est fortement sous-évalué. ' Nous sommes 20% au-dessus des prévisions sur l'EBIT et attendons une surprise avec un FCF positive ' indique le bureau d'analyses. ' Le catalyseur est la fusion en cours avec FCA. Les actions PSA devraient en profiter davantage si l'opération se clôture au 1er trimestre 2021 '.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +3.13%