Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA : les assemblées du 4 janvier se tiendront à huis clos Cercle Finance • 14/12/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - PSA a annoncé lundi que l'assemblée spéciale et l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier prochain se tiendraient à huis clos en raison de la crise sanitaire. Les deux réunions seront organisées au siège social du groupe, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, indique le constructeur automobile dans un communiqué. Son directoire recommande en conséquence aux actionnaires de privilégier le vote en ligne, la retransmission de l'événement devant par ailleurs être assurée en direct sur le site Internet du groupe PSA. Pour mémoire, l'assemblée générale extraordinaire du lundi 4 janvier doit permettre aux actionnaires d'approuver le projet de fusion en cours avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +2.75%