PSA : le chiffre d'affaires recule de 15,6 % au premier trimestre

(AOF) - Dans un contexte de crise du Covid-19, PSA a réalisé un chiffre d'affaires de 15,179 milliards d'euros au premier trimestre 2020, soit une baisse de 15,6 % sur un an. Le chiffre d'affaires de la division Automobile s'établit à 11,934 milliards d'euros, en repli de 15,7%. L'impact positif du mix produit (+5,3%), des prix (+0,5%), des autres effets (+3,5%) ainsi que des ventes à partenaires (+0,1%) compensent partiellement la forte baisse des volumes et du mix pays (-24,6%) et l'effet négatif des taux de change (-0,5%).

" Le groupe se prépare pleinement à la préparation de son rebond en ayant renforcé sa liquidité et réduit massivement ses coûts dans un contexte économique chaotique ", a déclaré Philippe de Rovira, le directeur financier de PSA.

Du côté des perspectives de marché pour 2020, elles ont été abaissées. PSA prévoit un marché automobile en baisse de 25% en Europe, de 10% en Chine, de 25% en Amérique latine et de 20% en Russie.

Le constructeur automobile n'est pas en mesure de donner des objectifs financiers pour 2020 en raison de la faible visibilité.

Toutefois, le groupe a réitéré son objectif de moyen terme : une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5 % pour la division Automobile sur la période 2019-2021.

