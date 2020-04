Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA-Le CA du T1 en baisse de 15,6%, forte dégradation des marchés pour 2020 Reuters • 21/04/2020 à 08:05









PARIS, 21 avril (Reuters) - PSA PEUP.PA a fait état mardi d'une chute de 15,6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, reflet de l'arrêt de la production et des ventes dans de nombreux pays à cause de l'épidémie de coronavirus qui a conduit le groupe à réviser en forte baisse ses prévisions de marché pour 2020. Le constructeur automobile, qui a engagé un projet de fusion avec Fiat Chrysler FCHA.MI , a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 15,179 milliards d'euros, l'amélioration de son mix produit et de ses prix grâce au succès de ses nouveaux SUV ne suffisant pas à compenser une chute de 24,6% des volumes et du mix pays. "Le groupe se prépare pleinement à la préparation de son rebond en ayant renforcé sa liquidité et réduit massivement ses coûts dans un contexte économique chaotique", a déclaré le directeur financier Philippe de Rovira, cité dans un communiqué. PSA a abaissé fortement sa prévision de marché pour l'Europe, attendue désormais en chute de 20% et non plus en baisse de 3%, mais a maintenu son objectif stratégique d'une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division automobile sur la période 2019-2021. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +0.53% PEUGEOT Euronext Paris -1.93%