PSA-FCA : Tavares prêt à toutes les concessions nécessaires pour obtenir le feu vert de Bruxelles

(AOF) - Carlos Tavares, le président du directoire de PSA, s'est dit « prêt à faire toutes les concessions nécessaires » pour obtenir le feu de Bruxelles concernant le rapprochement entre le constructeur automobile français et l'italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA). « Compte tenu de toutes les autorisations réglementaires nécessaires qu'il faut obtenir, un deal de cette nature ne se fait pas jusqu'au closing en moins d'un an », a ajouté le dirigeant sur BFM Business.

