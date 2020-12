Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA/FCA-Feu vert définitif au Brésil, pas d'examen approfondi Reuters • 10/12/2020 à 10:12









(Actualisé avec contexte, point sur l'antitrust) PARIS, 10 décembre (Reuters) - PSA PEUP.PA et FCA FCHA.MI se sont félicités jeudi de l'approbation définitive de leur projet de fusion au Brésil, l'autorité antitrust n'ayant pas donné suite à une demande d'examen approfondi. "FCA et PSA prennent note de l'approbation de la fusion par le Conseil administratif brésilien de la défense économique (CADE), en ligne avec l'approbation sans réserve décidée en novembre par la Superintendance générale", ont dit les deux groupes dans une déclaration commune transmise à Reuters. "FCA et PSA restent bien engagés pour confirmer la finalisation de la fusion d'ici le premier trimestre 2021", ont-ils ajouté. Un conseiller judiciaire du CADE avait déposé une demande d'examen approfondi du projet de fusion devant donner naissance à Stellantis, le quatrième constructeur automobile mondial. Cette demande n'a pas été retenue lors de la session de mercredi du CADE. Sur les 22 dossiers antitrust déposés par les deux groupes dans 21 pays et l'Union européenne, il reste encore six feux verts à obtenir pour que le mariage devienne réalité. Selon des sources, celui de la Commission européenne est acquis et l'exécutif de l'Union devrait valider prochainement le projet. . (Gilles Guillaume, avec Giulio Piovaccari à Milan, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +0.75% PEUGEOT Euronext Paris 0.00%