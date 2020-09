PSA-FCA : clause d'incessibilité de six mois sur les actions FAURECIA

(AOF) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot (PSA) ont annoncé jeudi soir qu'à la demande des deux entreprises et dans le contexte de leur communication récente d'un amendement à leur accord de fusion, les actionnaires Exor, EFP/FFP, Bpifrance et DFG ont accepté une clause d'incessibilité de leurs actions Faurecia, pour une durée de 6 mois suivant la réalisation du projet de distribution de la participation de 46% du groupe PSA dans Faurecia, à l'ensemble des actionnaires de Stellantis.