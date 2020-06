Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA et Fiat font face à une enquête de Bruxelles sur leur fusion-FT Reuters • 10/06/2020 à 20:15









PARIS, 10 juin (Reuters) - La Commission européenne va ouvrir une enquête approfondie sur le projet de fusion à près de 50 milliards d'euros entre PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler FCHA.MI alors que les deux constructeurs automobiles n'ont pas répondu à la demande de concessions de la part de l'exécutif européen, rapporte mercredi le Financial Times citant des sources proches du dossier. PSA et Fiat devaient répondre avant mercredi soir aux inquiétudes de la Commission sur leur future part de marché dans le segment des petits utilitaires, rapporte le FT. Mais les deux groupes se montrent réticents à vendre leurs divisions très rentables, ont dit trois sources au quotidien britannique. Lundi, des sources proches du dossier ont indiqué à Reuters que la Commission européenne était préoccupée par la part de marché élevée qu'aurait le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler dans les petits utilitaires et qu'elle pourrait demander aux deux groupes automobiles des concessions pour autoriser leur mariage. PSA et Fiat Chrysler ont été informés de ces inquiétudes des services européens de la concurrence la semaine dernière, ont précisé ces sources. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.