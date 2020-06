Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA et Fiat confrontés à une enquête de Bruxelles sur leur fusion-sources Reuters • 10/06/2020 à 21:28









BRUXELLES, 10 juin (Reuters) - Le projet de fusion de quelque 50 milliards d'euros de Fiat Chrysler FCHA.MI et PSA PEUP.PA va faire l'objet d'une enquête approfondie de la Commission européenne, les deux groupes ayant refusé d'offrir des concessions dans le but d'apaiser les inquiétudes du régulateur européen sur leur rapprochement, ont déclaré mercredi des sources proches du dossier, confirmant une information du Financial Times. Les deux constructeurs automobiles ont été informés la semaine dernière que leur part de marché combinée élevée dans le segment des petits utilitaires était une source d'inquiétude pour Bruxelles, avaient indiqué en début de semaine d'autres sources à Reuters. PSA et Fiat avaient jusqu'à mercredi soir pour répondre à ces inquiétudes. (Foo Yun Chee, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -3.25% PEUGEOT Euronext Paris -2.61%