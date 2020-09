PSA et FCA révèlent la composition du Conseil d'Administration de Stellantis

(AOF) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et PSA ont levé le voile sur la composition du Conseil d'Administration de Stellantis, la nouvelle société qui résultera du regroupement de leurs activités respectives. Comme annoncé précédemment, le Conseil sera composé de 11 membres, la majorité des Administrateurs non exécutifs étant indépendante.

FCA et son actionnaire de référence Exor ont nommé 5 membres (dont John Elkann en tant que Président) et PSA et deux de ses actionnaires de référence (EPF/FFP et BPIfrance) ont nommé 5 membres (dont l'Administrateur Indépendant senior et le Vice-Président). Carlos Tavares, qui occupera la fonction de Chief Executive Officer de Stellantis, siègera également au Conseil.

Dans le détail, le Conseil d'Administration sera composé de John Elkann (Président), Robert Peugeot (Vice Président), Henri de Castries (Administrateur Indépendant Senior), Andrea Agnelli (Administrateur Non-Executif), Fiona Clare Cicconi (Administrateur Non-Executif), Nicolas Dufourcq, (Administrateur Non-Executif), Ann Frances Godbehere, (Administrateur Non-Executif), Wan Ling Martello (Administrateur Non-Executif), Jacques de Saint-Exupéry, (Administrateur Non-Executif), Kevin Scott (Administrateur Non-Executif) et Carlos Tavares (Chief Executive Officer).

PSA et FCA ont indiqué que la réalisation du projet de fusion devrait avoir lieu d'ici la fin du premier trimestre de 2021.