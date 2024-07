Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Prysmian: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 16:02









(CercleFinance.com) - Prysmian s'adjuge près de 4% à Milan, soutenu par un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 58 à 73 euros, le broker jugeant que le fabricant de câbles reste valorisé de manière attractive.



'Nous ne voyons plus de risque pour l'EBITDA 2024 lié à la normalisation des prix dans l'électrification et au déstockage dans les télécoms, et nous nous concentrons maintenant sur le potentiel de croissance des réseaux électriques', explique-t-il en outre.





Valeurs associées PRYSMIAN 59,66 EUR MIL +3,36%