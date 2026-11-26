La transition énergétique a besoin de câbles. En décrochant 910 millions d'euros de contrats en Grèce, Prysmian confirme sa capacité à transformer ce goulet d'étranglement industriel en moteur de croissance et de rentabilité.

Prysmian a reçu de l'Independent Power Transmission Operator, le gestionnaire du réseau électrique grec, le feu vert pour lancer sept projets d'interconnexion des îles du Dodécanèse et des îles de la mer Egée au réseau national, selon Il Sole 24 Ore. Ces contrats, dont la valeur peut atteindre 910 MEUR, découlent de l'accord-cadre attribué au groupe en juin.

Les interconnexions doivent réduire le recours au diesel et au fioul pour la production locale d'électricité, ce qui limitera les coûts et émissions de carbone. Elles permettront aussi d'injecter dans le réseau national l'électricité produite localement à partir du solaire et de l'éolien.

Ces contrats prévoient, la fourniture et l'installation de plus de 900 kilomètres de câbles sous-marins et terrestres à courant alternatif haute tension, pour une livraison finale prévue en 2033, à une profondeur de plus de 1 150 mètres.

Prysmian profite du goulet d'étranglement de la transition énergétique

Le développement des énergies renouvelables, l'électrification des usages et l'essor des centres de données stimulent les besoins en électricité. Pourtant, les infrastructures permettant de répondre à cette demande peinent à suivre.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les investissements annuels dans les réseaux électriques devront augmenter de 50% d'ici à 2030, pour atteindre environ 600 MdsUSD. Cette demande croissante se heurte toutefois à des capacités industrielles limitées. Les délais d'approvisionnement en câbles électriques ont quasiment doublé depuis 2021, tandis que leurs prix ont presque doublé en termes réels depuis 2019.

Cette inadéquation entre l'offre et la demande constitue un environnement particulièrement favorable à Prysmian. La fabrication et l'installation de câbles sous-marins à haute tension nécessitent d'importants investissements industriels, des navires spécialisés et un savoir-faire technique qui constituent autant de barrières à l'entrée.

Le fabricant italien tire son épingle du jeu en augmentant ses capacités de production, en internalisant les moyens d'installation des câbles sous-marins et en privilégiant les contrats à forte valeur ajoutée. Cette stratégie se traduit par une amélioration de sa rentabilité. Selon le consensus compilé par Zonebourse, la marge d'exploitation du groupe devrait dépasser les 11% en 2028, contre environ 9% en 2025.

Après avoir clôturé en baisse de 5,4% à 93,12 EUR la veille, le titre progressait de 6,1% en préouverture, à 98,77 EUR, dans le sillage de l'annonce de ces nouveaux contrats, qui viennent étoffer le carnet de commandes déjà bien fourni du câblier italien.