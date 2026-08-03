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Prysmian conclut l'acquisition d'Atkore aux États-Unis pour 3,8 milliards de dollars dans le cadre de son offensive dans le secteur de l'électricité
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 10:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le cours de l'action et des détails)

* Dernière acquisition majeure aux États-Unis par le groupe milanais depuis 2024

* Élargissement de l'offre de produits au-delà des câbles

* Le groupe issu de la fusion afficherait un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars

par Valentina Za et Claudia Cristoferi

L'italien Prysmian PRY.MI , premier fabricant mondial de câbles, a conclu un accord en vue d'acquérir le fabricant américain de produits électriques Atkore

ATKR.N pour un montant de 3,8 milliards de dollars, misant ainsi sur l'électrification et la demande en infrastructures liées à l'intelligence artificielle.

Prysmian renforce sa présence en Amérique du Nord, après avoir racheté en 2024 le fabricant texan de fils de cuivre Encore Wire Corp pour 4,79 milliards de dollars, puis, en 2025, Channell Commercial, une entreprise californienne spécialisée dans la conception et la fabrication de boîtiers de télécommunications et de produits de connectivité, pour 1,15 milliard de dollars. Il y a quelques semaines à peine, le groupe a conclu un accord à long terme , d’une valeur pouvant atteindre 5,5 milliards d’euros, avec la société américaine d’électronique Molex, qui fait partie du groupe Koch, pour la fourniture de câbles à fibre optique destinés aux centres de données.

L'Amérique du Nord représente actuellement 40 % du chiffre d'affaires de Prysmian.

La société milanaise propose 95 dollars par action Atkore en numéraire, soit une prime de 30 % par rapport au cours de clôture de vendredi (72,96 dollars selon les calculs de Reuters), et prévoit de financer l'opération par un mélange de fonds propres et de dette afin de préserver sa notation de crédit « investment grade ».

L'action Prysmian a ouvert en hausse de 3 %, avant de s'inverser de tendance pour clôturer en baisse de 2,2 % à 08 h 50 GMT.

Atkore, qui emploie environ 5.400 personnes dans le monde, a déclaré un chiffre d’affaires de 2,85 milliards de dollars pour 2025 et un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 386 millions de dollars.

La société fabrique notamment des conduits électriques et des systèmes de gestion des câbles, et fournit des centres de données, des services publics (y compris dans le domaine des énergies renouvelables) ainsi que le secteur des transports, notamment ferroviaire.

Le directeur général de Prysmian, Massimo Battaini, a déclaré aux analystes que, dans la mesure où Prysmian et Atkore proposaient des produits complémentaires aux mêmes clients, une offre groupée permettrait d’augmenter les chances de remporter des contrats.

Prysmian prévoit que cette acquisition générera environ 150 millions de dollars de bénéfices annuels avant impôts dans les trois ans suivant la finalisation de la transaction, prévue d’ici le 31 décembre.

Le groupe a indiqué que la société issue de la fusion aurait enregistré, sur une base pro forma, un chiffre d’affaires d’environ 22 milliards d’euros pour 2025 et un Ebitda ajusté de 2,7 milliards d’euros.

(1 dollar = 0,8672 euro)

Fusions / Acquisitions

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PRYSMIAN
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