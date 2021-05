Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prudential : soutenu par des propos de broker Cercle Finance • 14/05/2021 à 13:28









(CercleFinance.com) - Prudential prend 2% à Londres, soutenu par des propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 1735 à 1770 pence sur l'action de la compagnie d'assurances britannique. 'Le retard de la scission de l'activité aux États-Unis (au second semestre 2021 plutôt qu'au deuxième trimestre) est un petit revers, mais nous pensons que l'Asie reste la clé de la hausse', juge le broker, qui y note une dynamique des nouvelles affaires positive.

Valeurs associées PRUDENTIAL LSE +2.02%