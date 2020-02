PRUDENTIAL FINANCIAL fait mieux que prévu au quatrième trimestre

(AOF) - Le spécialiste de l'assurance-vie Prudential Financial a présenté des résultats plus élevés qu'attendu. Le groupe a généré au quatrième trimestre un bénéfice net de 1,13 milliard de dollars, soit 2,76 dollars par action après avoir enregistré un profit de 842 millions de dollars représentant 1,99 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,33 dollars par action, dépassant de 31 cents le consensus Thomson Reuters.

Ses revenus ont reculé de 1,9% à 17,45 milliards de dollars.

Son activité de gestion d'actifs, PGIM affiche un encours record de 1308 milliards de dollars, en progression de 13%.

Prudential Financial a annoncé une hausse de 10% du dividende trimestriel à 1,10 euro par titre.

