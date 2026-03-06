Prudential Financial déclare que des employés ont retiré des informations à des agences sous contrat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails tout au long du document)
Prudential Financial PRU.N a déclaré vendredi que ses employés détachés dans des agences sous contrat ont retiré des informations dans ces organisations sans autorisation.
La société américaine de services financiers a déclaré que 11 de ses employés avaient retiré 379 informations opérationnelles dans sept agences sous contrat.
Ils ont ensuite fourni ces informations aux employés de Prudential , qui les ont utilisées pour envisager des stratégies de promotion des ventes.
Prudential supprimera ses détachements dans le domaine de l'assurance-vie d'ici à la fin du mois de mars, a indiqué la société, ajoutant que certains cadres anciens et actuels restitueront volontairement une partie de leur rémunération.
